Alzira ha acollit la presentació del llibre Aires de Otoño del veí Francisco José Guillem Lanuza

Alzira acull la presentació d’Aires de Otoño, el nou llibre de Francisco José Guillem Lanuza que aborda la depressió i el dol a través de la poesia.
La trilogia sobre salut mental culmina amb esta obra, presentada al Saló Daurat de La Gallera i acompanyada de lectures dels seus poemes.
Aficionat a la literatura i la poesia des de sempre, Lanuza aborda en esta obra temes com la depressió i el dol, transformant la poesia en teràpia.
El Saló Daurat de La Gallera va ser l’escenari d’una presentació conduïda pel cronista de la ciutat d’Alzira, Aurelià Lairón, que també va llegir alguns dels poemes del llibre.
La idea del poemari naix de la voluntat d’escriure sobre allò que ens pot portar a situacions de desesperança.
D’ací, naixen tres obres independents que, per la seua connexió temàtica, conformen una trilogia de la salut mental i la poesia: Navega (2024), La bestia y yo (2025) i Aires de Otoño (2025).
Així, i en paraules del psicòleg i escriptor Luis Folgado, Aires de Otoño és praxi poètica que ens permet renàixer.