Controlat l’incendi a una granja de Llombai

Quatre dotacions de bombers del Consorci Provincial de València van treballar ahir en l’extinció d’un incendi declarat en una granja del terme municipal de Llombai, a la Ribera Alta.
Les flames van afectar la zona d’emmagatzematge d’ous i una àrea exterior de palets, provocant una important fumaguera negra.
Segons fonts del Consorci, el foc es va iniciar en una nau de xicotetes dimensions i va arribar a amenaçar d’estendre’s a altres instal·lacions, així com a una zona de vegetació pròxima.
Gràcies a la intervenció dels efectius, l’incendi va poder ser contingut i no va afectar els animals.
En les tasques d’extinció van participar quatre dotacions de bombers, unitats de comandament i bombers forestals.
No es van registrar ferits i cap animal va ser afectat.