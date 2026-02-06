RIBERA
TELEVISIÓ

La Generalitat reforça la seua resposta davant emergències en col·laboració amb Bombers pel Món

La Generalitat Valenciana reforça la seua capacitat de resposta davant emergències internacionals.

La Conselleria de Serveis Socials, Família i Infància ha signat un conveni amb l’ONG valenciana Bombers pel Món per a disposar, per primera vegada, d’un equip propi i estable de rescat i acció humanitària.

L’acord estableix un marc de col·laboració permanent que permetrà intervenir de manera segura, coordinada i en línia amb els estàndards internacionals, reforçant la cooperació públicosocial i la intervenció directa sobre el terreny.

Amb este conveni, la Generalitat fa un pas més en la seua política d’acció humanitària, passant d’un model basat principalment en el finançament a un altre que incorpora capacitat operativa pròpia davant catàstrofes i crisis humanitàries.

Bombers pel Món és una ONG valenciana formada per bombers, personal sanitari i voluntariat especialitzat, amb experiència en rescats i emergències tant a Espanya com a altres països.

