La Guàrdia Civil localitza i clausura un taller clandestí a Guadassuar

El local operava sense llicències ni mesures de seguretat, amb greus deficiències mediambientals i vehicles sense documentació.
L’activitat il·legal suposava un risc per a la seguretat i el medi ambient, segons ha constatat la Guàrdia Civil.
La Guàrdia Civil ha procedit al tancament d’un taller clandestí de motocicletes i ciclomotors a la localitat de Guadassuar (València), després de comprovar que no complia cap dels requisits legals necessaris per al desenvolupament de l’activitat.
Les actuacions es van iniciar quan una patrulla va observar un home eixir amb un ciclomotor d’un baix comercial tancat al públic, amb rètol de ferreteria i vidres coberts amb plàstics negres, fet que va despertar sospites. L’home va manifestar que havia portat el vehicle a reparar.
A l’interior del local, els agents van localitzar un taller completament equipat, amb elevadors, eines professionals, torn, fresadora, pneumàtics, olis nous i usats, així com diverses motocicletes i ciclomotors en diferents fases de reparació, tot això sense disposar de cap llicència ni autorització administrativa.
En ser requerit, el responsable va reconéixer no posseir cap de la documentació obligatòria, com ara llicència ambiental, assegurança, número d’indústria, contractes de gestió de residus o mesures de protecció contra incendis. A més, va admetre que l’Ajuntament li havia denegat prèviament el certificat de compatibilitat urbanística, però que tot i això va decidir iniciar l’activitat al marge de la legalitat.
Els agents també van detectar greus deficiències mediambientals, com ara:
- Pneumàtics usats emmagatzemats sense gestió autoritzada
- Olis cremats dipositats de manera inadequada
- Risc de vessaments al clavegueram públic
- Absència de mitjans adequats contra incendis, disposant únicament d’un extintor caducat
Durant la inspecció es van localitzar diversos ciclomotors i motocicletes sense documentació ni matrícula, així com dos xassissos que no figuren en la Direcció General de Trànsit (DGT).
Davant d’estos fets, la Guàrdia Civil va procedir al tancament immediat de l’activitat fins que se subsanen les deficiències i s’obtinguen les llicències i permisos preceptius, informant l’Ajuntament de Guadassuar del risc mediambiental i de seguretat existent.
S’ha formulat denúncia administrativa a un home de 26 anys, per infraccions de la legislació autonòmica de prevenció i control ambiental i de la llei de residus i sòls contaminats. La investigació ha sigut realitzada per agents del Lloc Principal de Carlet.