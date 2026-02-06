LA UNIÓ i AVA-ASAJA valoren detecció i mesures preventives del virus de la clorosis nervial groga en cítrics valencians

LA UNIÓ i AVA-ASAJA valoren positivament la detecció del virus CYVCV i les mesures preventives activades per la Generalitat.
S’han detectat 22 casos a les tres províncies valencianes, amb especial incidència en plantacions joves, i s’intensifica la vigilància i bioseguretat.
La Conselleria d’Agricultura ha confirmat la presència del virus de la clorosis nervial groga dels cítrics (CYVCV) a la Comunitat Valenciana, tal com ja havia avançat LA UNIÓ Llauradora. Després de 62 prospeccions realitzades en camps de cultiu, s’han detectat 22 casos positius en localitats de les tres províncies, principalment en plantacions i brots joves.
Este virus, detectat recentment també a Catalunya, suposa un risc de dispersió relacionat amb el moviment de material vegetal, els vivers i els cítrics ornamentals. Davant esta situació, LA UNIÓ sol·licitarà ajudes per a reforçar la bioseguretat en els vivers i compensacions per als llauradors afectats. Segons el secretari general de l’organització, Carles Peris, el risc actual és baix en taronger i mandariner, però més elevat en llimera.
D’altra banda, AVA-ASAJA destaca la rapidesa de la Generalitat en activar mesures preventives davant la detecció d’este virus en cítrics de la Comunitat Valenciana, especialment a València i Castelló. L’organització subratlla la necessitat d’intensificar els controls d’importacions per evitar noves plagues.
El virus afecta principalment llimoners, llimes i taronger amarg, pot reduir la producció entre un 20 i un 40 % en els casos més greus i es transmet per pugons, mosca blanca, empelts i eines de poda. La Conselleria reforça la vigilància en camps i vivers i manté informats tècnics i agricultors per minimitzar el risc de propagació.