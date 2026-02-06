L’Associació Contra el Càncer de Sueca engega la 6a edició de la campanya ‘La compra de la teua vida’

L’Associació Contra el Càncer de Sueca inicia la 6a edició de ‘La compra de la teua vida’, amb donatius als supermercats Consum del 6 al 15 de febrer.
Els diners recaptats es destinaran a investigació, prevenció i acompanyament de persones afectades pel càncer, amb el suport de l’Ajuntament i dels establiments.
Del 6 al 15 de febrer, totes les persones que acudisquen als supermercats Consum de Sueca i El Perelló podran realitzar un donatiu que anirà destinat a la investigació, prevenció i acompanyament de les persones afectades pel càncer.
La campanya permet als clients augmentar el preu del tiquet de compra des d’1 euro fins a la quantitat que desitgen, contribuint directament a la causa.
La presidenta de l’Associació Contra el Càncer de Sueca, Sacra Ortells, ha explicat que l’objectiu és informar sobre com es pot fer la donació i on s’inverteixen els diners recaptats, especialment en:
- Prevenció i conscienciació sobre hàbits de vida saludables
- Suport i acompanyament a les persones malaltes
- Investigació contra el càncer
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, i la regidora de Serveis Municipals, Pilar Moncho, van visitar els supermercats per donar suport a la iniciativa i reconèixer la labor del col·lectiu i la implicació dels supermercats Consum.
La gestora del supermercat, Eva Olcina, va destacar que la intenció és facilitar la col·laboració de tothom, ja que es tracta d’una causa molt positiva. Els establiments han preparat reclams visibles de la campanya per fomentar la participació ciutadana.