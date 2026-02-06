Mompó visita a Benetússer les obres del clavegueram finançades per la Diputació

Vicent Mompó visita les obres del clavegueram del marge esquerre del Camí Nou, finançades amb 1,7 milions pel Pla Obert de la Diputació.
L’alcaldessa destaca que gràcies al suport estatal també es podrà actuar al marge dret i millorar la il·luminació, tal com reclama la ciutadania.
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha visitat Benetússer per comprovar l’evolució de les obres del clavegueram del marge esquerre del Camí Nou finançades amb 1,7 milions del Pla Obert de la Diputació.
L’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, ha assenyalat que, gràcies al suport econòmic del Govern d’Espanya, també es podrà actuar al marge dret, on s’espera que el clavegueram estiga en millor estat, obres que es completaran amb la instal·lació de llums tal com demana la ciutadania.
El president de la Diputació i l’alcaldessa de Benetússer han estat acompanyats pel diputat del Cicle Integral de l’Aigua i alcalde de Massanassa, Paco Comes.