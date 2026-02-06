Sanitat inverteix més de sis milions d’euros en tecnologia genètica per al diagnòstic del càncer i malalties rares

La Conselleria de Sanitat ha invertit més de sis milions d’euros en nou equipament tecnològic per al diagnòstic de biomarcadors genètics implicats en el càncer i les malalties rares.
Una inversió que permetrà augmentar entre un 30 i un 40% la capacitat diagnòstica dels hospitals valencians i reduir els temps de resposta.
La Comunitat Valenciana compta amb sis nodes de seqüenciació massiva de nova generació, ubicats als hospitals La Fe, Doctor Balmis d’Alacant, General de Castelló, General de València, Elx i el Clínic de València, tots ells amb plataformes d’última generació.
El conseller de Sanitat ha fet estes declaracions durant la seua visita a l’Hospital La Fe, on ha conegut els nous equips de seqüenciació genètica que consoliden la medicina personalitzada de precisió i garanteixen un accés equitatiu al diagnòstic avançat per a tots els pacients, visquen on visquen.