UNIPRO rep el distintiu Producte Cooperatiu per l’excel·lència i qualitat de les seues hortalisses

El segell Producte Cooperatiu reconeix el model sostenible, la traçabilitat i el compromís social de la cooperativa d’El Perelló.
UNIPRO consolida el seu lideratge en el cooperativisme agroalimentari valencià amb un distintiu d’àmbit estatal
La Cooperativa Valenciana Unió Protectora d’El Perelló (UNIPRO) ha sigut reconeguda amb el distintiu Producte Cooperatiu, un segell atorgat per Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya que posa en valor la qualitat dels seus productes i el seu model cooperatiu.
Este distintiu reconeix cooperatives que compleixen alts estàndards de qualitat, traçabilitat i responsabilitat social, reforçant la confiança de consumidors i distribuïdors i visibilitzant el valor diferencial del cooperativisme agroalimentari.
UNIPRO destaca per la seua aposta per un model productiu sostenible, responsable i arrelat al territori, així com pel seu compromís amb les persones sòcies i treballadores. La cooperativa assumeix una clara responsabilitat ètica i laboral, entenent que la implicació col·lectiva és clau per al seu desenvolupament i èxit.
La Cooperativa Valenciana Unió Protectora d’El Perelló, fundada l’any 1950, es dedica a la producció i comercialització d’hortalisses i va celebrar recentment el seu 75é aniversari. Al llarg de la seua trajectòria, s’ha consolidat com una referència del cooperativisme agroalimentari valencià, contribuint al desenvolupament de l’economia agrària local.
Per la seua banda, Cooperatives Agro-alimentàries d’Espanya és l’organització que representa el cooperativisme agroalimentari davant institucions nacionals i europees, amb l’objectiu d’impulsar un model cooperatiu professionalitzat, competitiu i generador de valor, que millore la rendibilitat de l’agricultura i la ramaderia i afavorisca el desenvolupament sostenible del medi rural.
L’obtenció del distintiu Producte Cooperatiu suposa un important reconeixement a l’esforç col·lectiu d’UNIPRO i reforça el seu posicionament com a referent del cooperativisme agroalimentari valencià i estatal.