Sueca nomenarà Fill Predilecte a l’artista faller Pascual Carrasquer Blasco coincidint amb la Crida de 2026

L’Ajuntament nomena Fill Predilecte a títol pòstum l’artista faller Pascual Carrasquer Blasco, coincidint amb el centenari del seu naixement.
L’acte de reconeixement se celebrarà abans de la Crida de 2026, amb participació presencial i retransmissió a la plaça per a tota la ciutadania.
El ple de l’Ajuntament de Sueca va aprovar per unanimitat el nomenament a títol pòstum de l’artista faller suecà Pascual Carrasquer Blasco com a Fill Predilecte de la ciutat. Esta distinció coincideix amb la declaració del 2026 com a ‘Any Carrasquer’, en commemoració del centenari del seu naixement.
L’alcalde, Julián Sáez, va destacar que “parlar de Pascual Carrasquer és fer-ho d’un artista polifacètic inigualable, de les 500 falles realitzades al llarg de 72 anys i d’un mestre que va convertir el seu taller en un santuari de la festa fallera”, afegint que sense ell no s’entendria la història de les Falles de Sueca.
El regidor de Falles, Alfredo Planells, ha convidat la ciutadania i el col·lectiu faller a assistir el diumenge 15 de febrer a la plaça de l’Ajuntament, on tindrà lloc l’acte de reconeixement com a Fill Predilecte de Carrasquer al saló de plens instants abans de la Crida. L’acte es podrà seguir en pantalla a la plaça, perquè tots els assistents puguen participar.
A continuació, les falleres majors de Sueca, Isabel Fernández del Moral i Zoe Beltrán, donaran el treta d’eixida oficial a les Falles de Sueca 2026.