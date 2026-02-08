València destina 14.000 euros per impulsar Falles més igualitàries i diverses

La Regidoria d’Igualtat destina 14.000 euros als VIII Premis Caliu per reconèixer Falles que promouen igualtat i diversitat.
Els premis valoren temes, materials i adhesió a la xarxa de Punts Violeta, amb distincions per a 5 Falles infantils i 5 Falles grans.
La Junta de Govern Local ha aprovat la convocatòria dels VIII Premis Caliu de les Falles 2026, amb un pressupost de 14.000 euros. Aquests premis, impulsats per la Regidoria d’Igualtat, reconeixen els monuments fallers que promouen la igualtat i la diversitat.
Objectius dels Premis Caliu
- Fomentar nous projectes fallers que tracten temes i materials per superar barreres i estereotips.
- Valorar que les comissions estiguen adheses a la xarxa de Punts Violeta.
Funcionament i dotació dels premis
- Les comissions poden presentar-se a través de la sede electrònica de l’Ajuntament.
- Els premis es reparteixen entre 5 Falles infantils i 5 Falles grans:
- 1r premi: 3.000 euros
- 2n premi: 2.000 euros
- 3r premi: 1.000 euros
- 4t i 5è premi: 500 euros cadascun
El monument guanyador del 2025 va ser “Revolució Estel·lar” d’Estudio Chucky, de la comissió Dr. Sanchis Bergón-Turia, i també van resultar premiades les Falles Nador Miraculosa, Sant Vicent de Paül-Dip, Lepant-Guillem de Castro i Pere Cabanes-Joan XXIII.