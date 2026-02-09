Albal reprén l’asfaltatge dels carrers afectats per la DANA
Les obres milloraran la seguretat i la mobilitat en vies danyades pel temporal
L’actuació, amb fons municipals, completa els treballs de recuperació després de la DANA
Albal inicia les obres d’asfaltatge de tres dels carrers més afectats per la DANA i pel pas de maquinària pesant que durant setmanes va treballar en la zona: Salvador Ricart, San Carlos i Luis Arnau.
Actuació finançada amb fons municipals que completa els treballs ja executats després de la DANA i que s’espera completar-se esta mateixa setmana.