AVA-ASAJA i ASOPROA demanen prudència en la recol·lecció dels aguacaters Lamb Hass
AVA-ASAJA i ASOPROA recomanen esperar abans de recol·lectar els aguacaters Lamb Hass
Les associacions alerten que avançar la collita pot afectar la qualitat i les vendes, i reclamen més vigilància davant els robatoris en camps i centres de recepció
Les associacions AVA-ASAJA i ASOPROA han instat el sector a no avançar la recol·lecció de la varietat tardana Lamb Hass fins que arribe al punt òptim de maduració, previst aproximadament d’ací a un mes, segons la zona de producció. Algunes explotacions ja han començat a recollir fruit, malgrat que el percentatge de matèria seca encara és baix, la qual cosa podria defraudar el consumidor i afectar les vendes.
El president d’ASOPROA, Celestino Recatalá, ha declarat:
“Productors i operadors hem d’actuar amb professionalitat i paciència per oferir al consumidor un aguacater valencià en òptimes condicions, tal com treballem amb la marca de qualitat ‘Aguacate valenciano’”.
Actualment, la varietat Hass és la que es troba en plena maduració, amb alta demanda internacional i preus superiors a 2 euros per kilo. No obstant això, els temporals de pluja a Andalusia han complicat la recol·lecció, augmentant la demanda en zones productores com la Comunitat Valenciana, fet pel qual les associacions alerten de no començar abans amb els Lamb Hass.
Robatoris en camps d’aguacaters
AVA-ASAJA i ASOPROA també alerten d’una oleada de robatoris de Hass i Lamb Hass a camps de València i Castelló i demanen a les administracions que intensifiquen la vigilància en horts, centres de recepció i fruiteries. Segons Recatalá:
“És un crim que un agricultor que ha cuidat tot l’any els seus aguacaters perda la producció de la nit al dia. Els robatoris poden decidir entre mantenir l’explotació o tancar-la.”
Producció i superfície cultivada
Segons ASOPROA, la producció d’aguacater a la Comunitat Valenciana superarà les 25.000 tones, un increment del 5% respecte l’any anterior gràcies a noves plantacions, tot i que algunes zones del Camp de Morvedre i La Plana Baixa han patit pèrdues per pedregada. La superfície cultivada ja supera les 4.211 hectàrees, augmentant un 5% en l’últim any i duplicant-se en cinc anys.