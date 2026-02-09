Catarroja se solidaritza amb les persones damnificades per les pluges d’Andalusia
Catarroja mostra la seua solidaritat amb una recollida de material per a Andalusia
La iniciativa ciutadana canalitza ajuda per a les persones afectades per les pluges i reforça els vincles creats durant la DANA
Veïns i veïnes de Catarroja s’han organitzat per recollir aliments, elements d’higiene personal i altres materials per a poder enviar-los en els pròxims dies a Andalusia.
Des de la Perruqueria Mayte Fortea es mostren agraïdes per la resposta de la ciutadania que, només unes hores després d’anunciar la recollida en xarxes socials, s’ha bolcat en les donacions.
En el cas d’este negoci, la voluntat d’ajudar naix de la relació forjada durant la DANA amb voluntaris d’Andalusia, que feren possible la reconstrucció d’un local completament arrasat. Amb esta acció, la família Fortea espera poder retornar una xicoteta part de tota l’ajuda rebuda.
Horari de recollida: de 9:30 a 13:30 i de 16:00 a 19:00
C/ Almeria, 12
l divendres eixirà el furgó amb destinació Cadis