El Mareny de Barraquetes engega el compte enrere per a les Falles 2026 amb la tradicional Crida
El Mareny de Barraquetes inicia el compte enrere per a les Falles 2026 amb la tradicional Crida
La Falla Sol i Tarongers, acompanyada de la música i les comissions veïnes, marca l’inici de la festa i activa la celebració amb la tradicional picaeta al pati de l’Ajuntament
El Mareny de Barraquetes va acollir este diumenge la seua Crida 2026, el moment de dir ben fort que l’entitat local menor ja respira ambient faller. La Falla Sol i Tarongers, junt a representants de la Junta Local, va llançar el tan esperat crit de “ja estem en Falles” des del balcó de l’Ajuntament, com ve sent tradició els últims anys.
Acompanyades per la música de la Xaranga Destroy de Sueca, les màximes representants de la Falla Sol i Tarongers, Àngela Ortí i Èlia Escrivà, feren la seua entrada a l’Ajuntament de Mareny de Barraquetes, arropades per les falles del Perelló i de Sueca, els presidents i les Corts d’Honor.
Des de la Falla, assenyalen la bona salut de la comissió, que enguany compta amb quatre representants.
Una comissió que compta, a més, amb marenyers d’adopció enamorats de la festa.
En acabar la Crida, tots els presents pogueren disfrutar d’una picaeta al pati de l’Ajuntament. Una cita que activa ja el compte enrere per als dies grans de festa al Mareny de Barraquetes.