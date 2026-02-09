La comissió de la DANA de Les Corts citarà les associacions de víctimes els dies 23 i 24 de febrer
La comissió de la DANA de Les Corts citarà les associacions de víctimes per compareixences els dies 23 i 24 de febrer
Les sessions permetran que les associacions expliquen el seu testimoni davant del parlament, després de les compareixences prèvies d’experts i tècnics
Les associacions de víctimes de la DANA compareixeran els propers 23 i 24 de febrer davant de la comissió d’investigació sobre la riuada de Les Corts Valencianes, després de l’inici del nou període de sessions del parlament valencià. Aquesta decisió ha estat acordada per la mesa de la comissió, presidida per Miriam Turiel (Vox) amb majoria conservadora.
Aquesta serà la cinquena sessió de compareixences, després que la comissió només hagués rebut fins ara testimonis d’experts, tècnics i l’expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.
En total, hi haurà 10 compareixences: nou associacions i un particular, cinc cada dia, amb torns de matí i tarda. Les associacions disposaran d’una primera intervenció de 22 minuts (15 habituals més 7 addicionals), mentre que el particular tindrà 15 minuts segons el pla de treball, més el temps de rèplica.
El PP ja va confirmar fa setmanes que aquestes associacions serien les següents en comparèixer, i va assegurar que la fixació de la data és competència de la mesa de la comissió, negant que els col·lectius haguessin estat vetats en aquest fòrum.