La Generalitat impulsa el documental València, bressol dels escacs modern
El documental reivindica l’origen valencià dels escacs contemporanis i el seu impacte universal
La producció posa en valor el poema Scachs d’amor i la tasca investigadora sobre el naixement del joc modern
La Generalitat Valenciana ha impulsat el documental ‘València, bressol dels escacs moderns’, una producció que reivindica l’origen del joc d’escacs contemporani a València i posa en valor un fet històric encara poc conegut per la societat.
El director general d’Esport, Luis Cervera, ha participat en la presentació del documental, celebrada al Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC), on ha destacat que les regles amb què juguen milions de persones arreu del món es van escriure per primera vegada en un poema valencià de l’any 1475. “Amb este documental volem ajudar a difondre este fet històric de gran rellevància”, ha assenyalat.
El projecte audiovisual, impulsat per la Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència, ha sigut produït per Altriam Media, amb direcció de Faus Olmos i producció de Gracia Soriano. El documental aprofundeix en l’obra ‘Scachs d’amor’, un poema escrit fa més de 550 anys pels poetes valencians Bernat Fenollar, Narcís Vinyoles i Francí de Castellví.
En este text apareix per primera vegada el moviment modern de la dama o reina, així com un reglament complet dels escacs moderns i una partida íntegra jugada amb regles actuals, que constitueix l’origen de tots els repertoris de partides contemporanis.
La Generalitat ha volgut donar suport a este projecte per a visibilitzar la tasca d’investigadors com el valencià José Antonio Garzón, que han aprofundit en els orígens valencians dels escacs moderns.
El documental forma part del programa commemoratiu del 550 aniversari del naixement dels escacs moderns i és una iniciativa de la Fundació València Bressol dels Escacs Moderns, entitat en la qual participen la Generalitat, l’Ajuntament de València, la Fundació Esportiva Municipal, la Universitat de València, Visit València i la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana.