La Generalitat impulsa la col·laboració amb Madrid a través de la Fundació Conexus
L’entitat treballa per reforçar vincles econòmics, culturals i empresarials, donant suport a projectes estratègics de la Comunitat Valenciana davant el Govern central
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s’ha reunit amb el comité executiu de la Fundació Conexus per a abordar les iniciatives que impulsa esta entitat amb l’objectiu d’enfortir les relacions econòmiques, socials, culturals i empresarials entre la Comunitat Valenciana i Madrid.
Durant la trobada, el cap del Consell ha destacat la importància de la col·laboració entre les institucions públiques i el sector privat perquè les demandes de la Comunitat Valenciana arriben amb més força a Madrid i al Govern central.
En este sentit, Pérez Llorca ha assenyalat que projectes estratègics com el Corredor Mediterrani, l’ampliació de la vida útil de la central nuclear de Cofrents o la millora del sistema de finançament autonòmic necessiten el suport de tota la societat: ciutadania, empresariat i administració autonòmica.
La Fundació Conexus Madrid–Comunitat Valenciana és una entitat empresarial privada i sense ànim de lucre, creada l’any 2010 com a punt de trobada de persones i empreses amb vinculació amb la Comunitat Valenciana i amb presència o interessos a Madrid.