LA UNIÓ rebutja l’Acord UE-Mercosur i reclama mesures de protecció per al sector citrícola
L’organització alerta dels riscos de l’acord sobre preus i rendibilitat i exigeix mesures correctores per garantir la viabilitat dels cítrics euro
La Unió Llauradora ha reiterat el seu rebuig frontal a l’acord comercial UE-Mercosur i ha demanat al Govern d’Espanya que, en cas d’aprovació de l’acord, reclame a Brussel·les:
- Un contingent anual de cítrics en fresc de 239.000 tones.
- Un contingent de 499.000 tones per a cítrics destinats a la indústria.
- L’aplicació d’un aranzel corrector del 15% si es superen aquests volums.
Segons Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, la falta d’aquestes mesures és especialment greu, ja que els cítrics no compten amb cap contingut específic dins l’acord, malgrat ser un sector estratègic i sensible per a diverses regions productores europees, com la Comunitat Valenciana.
L’organització alerta que una aplicació provisional de l’acord, mentre es resol el dictamen del Tribunal de Justícia de la UE, seria letal per al sector citrícola, fins i tot amb mesures correctores.
Problemes principals detectats
- Les importacions mitjanes de cítrics en fresc del Mercosur són de 239.000 t anuals, que s’acumulen amb altres acords comercials, com el UE–SADC (Sud-àfrica), que aporta aproximadament 794.500 t anuals, i el 2025 fins a 954.490 t.
- El mercat europeu no pot absorbir aquests volums sense provocar pertorbacions, especialment coincidint amb els primers mesos de la campanya europea (setembre–novembre).
- En el cas dels cítrics transformats, especialment el suc de taronja, el Mercosur domina estructuralment el mercat europeu, amb importacions mitjanes de 900.000 t anuals, arribant a 1.050.000 t en alguns anys. Això afectaria la funció reguladora de la indústria transformadora europea i la valorizació de la collita en fresc.
Crítica a la política comercial europea
LA UNIÓ denuncia que no s’ha avaluat l’impacte acumulatiu dels acords comercials, ja que el sector citrícola europeu s’enfronta simultàniament a:
- UE–SADC (Sud-àfrica)
- UE–Egipte
- UE–Mercosur
Avaluar cada acord de manera aïllada oculta els efectes reals sobre preus, renda agrària i viabilitat de les explotacions, reforçant la necessitat de rebutjar l’acord UE–Mercosur.
Conclusió i recomanació
Segons Peris, el Govern d’Espanya hauria d’oposar-se activament a l’acord, rebutjar qualsevol aplicació provisional i buscar un front comú amb altres Estats productors europeus. L’acord actual no garanteix la defensa del sector citrícola europeu ni una agricultura viable, equilibrada i socialment sostenible, i la necessitat de mesures correctores evidencia que el problema és estructural, no tècnic.