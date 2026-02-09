L’alcaldessa de València assisteix al Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València
L’alcaldessa de València presenta el projecte del Parc de Desembocadura i impulsa espais d’innovació al port
La iniciativa connectarà la ciutat amb la mar i consolida la Marina com a primer enclavament tecnològic de la Comunitat Valenciana
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha assistit al Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València, celebrat a l’Edifici del Rellotge.
Catalá ha anunciat que l’Ajuntament remetrà abans de l’estiu el projecte del Parc de Desembocadura a l’Autoritat Portuària perquè puga licitar-se este mateix any. Es tracta d’una zona verda de més de 100.000 metres quadrats que tancarà el Jardí del Túria i connectarà la ciutat amb la mar.
A més, s’ha tret la concessió per a adjudicar l’última base disponible al port, la del Victory Challenge, amb l’objectiu de crear un nou espai empresarial d’innovació i tecnologia.
La Marina de València ha rebut la declaració com a enclavament tecnològic, el primer de tota la Comunitat Valenciana, amb incentius fiscals per a les empreses tecnològiques.