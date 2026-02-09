Sueca projecta un tanque de tempestes i separa la xarxa de col·lectors per prevenir inundacions
Les actuacions formen part de l’Agenda Urbana de Reconstrucció i busquen reforçar la resiliència del municipi davant pluges intenses i el canvi climàtic
L’Ajuntament de Sueca ha presentat huit projectes per un import total de 9 milions d’euros a la convocatòria europea EDIL Reconstrucción DANA, amb l’objectiu de prevenir inundacions i millorar la resiliència del municipi davant episodis de pluja intensa.
Projectes principals
Els dos projectes més destacats, amb una inversió conjunta de 7 milions d’euros, són:
Tanque de tempestes subterrani (4 milions d’euros):
Construït en l’actual parc del Teular, funciona com un dipòsit subterrani per recollir i laminar l’excés d’aigua durant pluges torrencials.
Evita que el clavegueram col·lapse i es produeixin inundacions, protegint carrers i reduint riscos per a la seguretat de les persones.
Separació de la xarxa de col·lectors en pluvials i residuals (3 milions d’euros):
Evita la saturació immediata del sistema de sanejament i de l’estació depuradora.
Permet que els fluxos d’aigua es desvien per circuits independents, millorant l’eficiència i reduint l’efecte “tapó”.
Formarà, juntament amb el tanque de tempestes, un sistema dual de separació i laminació que blindarà Sueca davant els efectes del canvi climàtic.
Altres projectes destacats
- Resiliència i seguretat ciutadana (850.000 euros): recursos per a Policia Local i CECOPAL, creació d’una sala de gestió d’emergències, renovació de flota i equipament, i millora de tecnologia i gestió digital.
- Entitats locals menors:
- El Perelló: drenatge de carretera CV500 (450.000 €) i reforç de la passarel·la peatonal (370.000 €).
- Mareny de Barraquetes: restauració del jardí monumental i vorera del carrer Cap d’Irta (100.500 €) i millora de l’escorrentia de la Platja del Rei (130.000 €).
Segons l’alcalde Julián Sáez, aquests projectes són infraestructures fonamentals per afrontar temporals cada vegada més freqüents, i amb la bona coordinació entre Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, es preveu que l’execució es realitze paulatinament entre 2026 i 2029.
En cas d’aprovació de l’ajuda europea, aquesta cobriria el 95% dels projectes, i les tres administracions haurien d’assumir el 5% restant, uns 450.000 euros en total.
Aquest conjunt d’actuacions s’emmarca dins de l’Agenda Urbana de Reconstrucció de Sueca, que dona coherència a totes les iniciatives municipals de recuperació, reconstrucció i resiliència, transformant la ciutat en una localitat més preparada i sostenible.