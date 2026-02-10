AEMET manté els avisos taronja per vent este dimecres
Ratxes de vent de fins a 90 km/h afectaran el litoral i l’interior sud, amb avís groc a l’interior nord.
Es recomana evitar zones amb arbratge, tancar portes i finestres i reduir la velocitat al cotxe.
L’arribada de la borrasca Nils sembla no donar treva. AEMET manté l’avís taronja durant tota la jornada de dimecres per ratxes de vent de 90 km/h al litoral i interior sud de València, i avís groc a l’interior nord. El dijous, l’avís baixarà a groc i decaurà sobre les cinc de la vesprada. Dijous, a més, Nils portarà fenòmens costaners al litoral de València i Alacant, amb vents de fins a 60 km/h.
Recomanacions: evitar circular per zones amb arbratge pel risc de caiguda de branques. En interior, tancar portes i finestres i, al cotxe, reduir la velocitat.