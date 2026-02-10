AVA-ASAJA considera insuficients les salvaguardes del PE dins del tractat UE-Mercosur
L’associació considera insuficients les clàusules per protegir agricultors i ramaders valencians.
Reclama una revisió del tractat que garanteixi competència justa i seguretat per a sectors com ramaderia, arròs, cítrics i apicultura.
La Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha criticat les clàusules de salvaguarda aprovades pel Parlament Europeu dins del tractat UE-Mercosur, considerant-les “clarament insuficients” per a protegir els agricultors i ramaders europeus.
El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assenyala que “la millor garantia és la reciprocitat i la complementarietat”, és a dir, que les importacions de països tercers compleixin les mateixes exigències que els productes europeus i només entrin per complementar la demanda europea.
A més, Aguado qualifica aquestes clàusules com “un parche justificatiu per avançar en el tractat sense esperar el dictamen del TJUE”, que hauria de verificar si el tractat compleix amb els acords comunitaris. Per això, AVA-ASAJA reitera el seu rebuig al tractat en els termes actuals i reclama una revisió profunda que garanteixi una competència justa i la viabilitat dels productes valencians més afectats, especialment ramaderia, apicultura, arròs i cítrics.
Crítiques a les garanties de les salvaguardes
Aguado afirma que les clàusules no ofereixen garanties reals davant un augment sobtat d’importacions que competeixen en condicions desiguals i amb estàndards més baixos que els exigits a la UE. També critica la seva ambigüitat en l’aplicació, preguntant-se:
- Quina referència de preus s’utilitzarà per justificar que els preus d’importació estan un 5% per sota dels comunitaris?
- Seran preus setmanals o mitjans de campanya?
- Quant de temps passarà abans que comenci la investigació, arribant possiblement quan la campanya ja hagi finalitzat?
Segons Aguado, la burocràcia europea fa que els mecanismes arriben tard i sempre perjudiquen els productors.
Situació del sector i normativa aprovada
Segons la votació del Parlament Europeu, la normativa estableix que la Comissió Europea haurà d’iniciar una investigació si:
- Les importacions de productes sensibles (carn de pollastre, boví, ous, cítrics i sucre) augmenten un 5% respecte a la mitjana de tres anys.
- Al mateix temps, els preus d’importació es situen un 5% per sota del preu comunitari.
Qualsevol estat membre, persona física o jurídica del sector, o una associació que actuï en nom de la indústria, podrà sol·licitar una investigació davant d’una amença de perjudici greu. La Comissió haurà de presentar un informe al Parlament com a mínim cada sis mesos sobre l’impacte de les importacions.
Aguado reconeix els esforços del Parlament Europeu per reconduir la crisi del sector, però critica que la Comissió Europea continua signant tractats amb països tercers que afecten negativament els productors europeus, posant com a exemple la reducció de controls a Egipte malgrat la presència reiterada de residus i matèries fitosanitàries prohibits a la UE.