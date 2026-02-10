Catadau rep la conformitat al projecte del col·lector del carrer Verge del Carme i la zona nord per evitar inundacions
El projecte del col·lector al carrer Verge del Carme busca reduir el risc d’inundacions a Catadau.
Les obres, finançades íntegrament pel Ministeri, costaran més d’un milió d’euros i començaran amb la licitació.
L’Ajuntament de Catadau ha rebut la llum verda del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, a través del Comissionat Especial per a la Reconstrucció de Danys de la DANA, per dur a terme les obres del col·lector del carrer Verge del Carme i la zona nord, amb l’objectiu de reduir el risc d’inundacions en aquesta zona.
Amb aquesta aprovació, l’Ajuntament inicia els tràmits de licitació del projecte, amb un cost d’1.025.808 euros subvencionats íntegrament pel Ministeri.
El col·lector, vital per a la població, recollirà les aigües pluvials des de l’encreuament del carrer Verge del Carme amb Pedro Juan Noverques fins a la rotonda de la plaça de la Pau i carrer Alzira, dirigint-les cap a la zona del Regaixo.
Aquesta obra és la primera d’un conjunt de projectes previstos a la zona nord del municipi, especialment castigada pels episodis de fortes pluges, i també en altres zones de Catadau.