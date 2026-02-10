El Consell aprova una Oferta d’Ocupació Pública de 2.671 places per a l’Administració de la Generalitat en 2026
L’OPE 2026 ofereix 2.671 places per reduir la temporalitat i reforçar els serveis públics.
El 60 % de les places serà per torn lliure i el 40 % per promoció interna, amb reserves per a persones amb discapacitat.
El Plenari del Consell ha aprovat el decret de l’OPE 2026 amb un total de 2.671 places, amb l’objectiu de reduir la temporalitat, reforçar els serveis públics i garantir la reposició de personal a l’Administració autonòmica.
Segons el conseller i portaveu Miguel Barrachina, el 60% de les places serà per torn lliure a través d’oposicions i el 40% restant per promoció interna, amb un 10% de les places reservades a persones amb discapacitat (267 en total).
Els processos selectius derivats de l’OPE hauran de ser convocats per la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública en un màxim de tres mesos des de l’aprovació del decret.
A més, el Consell ha adoptat mesures per al control poblacional del jabali, amb una inversió de 4 milions d’euros, per protegir la sanitat animal i el medi rural, i ha aprovat convenis en sanitat per millorar la gestió dels serveis i la compensació econòmica per assistència derivada d’accidents de trànsit.
També s’ha regulat el funcionament dels Centres Valencians a l’Exterior, reforçant el seu paper com a vincle cultural i de participació ciutadana.
En matèria de formació i inclusió, s’ha autoritzat un conveni amb la Fundació ONCE per impulsar la formació digital de persones amb discapacitat i millorar la seva inserció laboral.
Finalment, s’ha anunciat el nombrament d’Armando Martí Recuenco com a nou director general de Formació Professional.