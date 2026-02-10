La Policia Local d’Algemesí detecta una xarxa d’explotació laboral de treballadors agrícoles en situació irregular
La Unitat Mediambiental ha descobert treballadors estrangers explotats i en situació irregular.
Els controls als camps han permés identificar sis persones, només dues amb permís de residència, i interceptar intermediàries implicades en l’explotació laboral i introducció il·legal de cítrics.
La Unitat Mediambiental de la Policia Local d’Algemesí ha descobert una xarxa de treballadors estrangers explotats i en situació irregular. La detecció s’ha produït gràcies a la intensificació dels controls rutinaris als camps, orientats a la prevenció de robatoris i a la inspecció de quadrilles sospitoses.
Durant les identificacions, tres persones van fugir camp a través i un altre individu va agredir un agent, motiu pel qual va ser detingut. De les sis persones identificades, només dues disposaven de permís de residència a Espanya.
Posteriorment, es va interceptar una parella de dones estrangeres que presumptament actuava com a intermediària entre una peladora i diverses quadrilles de treballadors irregulars. També podrien estar explotant persones d’origen africà i sud-americà en la recol·lecció de cítrics, captades a través de xarxes socials. A més, segons les investigacions preliminars, es podria haver introduït taronges furtades dins dels enviaments a empreses de compra.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Kiko Reinoso, ha subratllat que esta actuació és “el resultat directe de la intensificació dels controls rutinaris de la Policia Local per a prevenir robatoris i detectar estructures organitzades que operen fora de la legalitat”. Ha destacat la importància de protegir el sector agrícola, garantir la traçabilitat dels productes i combatre l’explotació laboral de persones en situació irregular.
Gràcies a estes inspeccions, la Policia ha pogut confirmar que persones establides en poblacions veïnes podrien estar explotant treballadors irregulars i introduint milers de quilos de cítrics de manera il·legal. Els fets seran traslladats a les autoritats competents per a la seua corresponent investigació.