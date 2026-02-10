Pérez Llorca anuncia la supressió de l’Impost de Successions i Donacions
S’aplicarà una bonificació del 99 % fins al quart grau de parentiu per garantir la continuïtat de les empreses familiars.
També es redueixen impostos com Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, i es mantenen deduccions en l’IRPF per salut i educació.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat la supressió de l’Impost de Successions i Donacions mitjançant una bonificació del 99 % fins al quart grau de parentiu. L’objectiu, garantir la continuïtat de les empreses familiars.
També s’ha reduït el tipus de l’Impost de Transmissions Patrimonials en un punt, fins al 9%, i el tipus superreduït per a joves menors de 35 anys que compren el seu habitatge habitual, en dos, fins al 6%. En Actes Jurídics Documentats, s’ha reduït el tipus general de 1,5 % a 1,4 %.
El cap del Consell ha anunciat estes mesures durant la clausura de l’Assemblea General de l’Associació Valenciana d’Empresaris, on ha destacat que les empreses familiars “suposen més del 90 % de l’activitat empresarial de la Comunitat Valenciana i generen al voltant del 80 % de l’ocupació i del PIB”. Així mateix, Pérez Llorca ha posat en valor les deduccions en l’IRPF de despeses derivades del dentista, òptica, esport, malalties rares o cròniques i salut mental.
El cap del Consell ha subratllat el paper de l’Associació Valenciana d’Empresaris, exemple de lideratge, constància i implicació en reivindicacions com la innovació empresarial, el Corredor Mediterrani o l’exigència d’un model de finançament autonòmic just. Finalment, Pérez Llorca ha reiterat el seu compromís d’impulsar una economia sense traves, destacant l’aprovació del decret llei que ha permés simplificar 1.300 articles de 170 normes legals i desbloquejar més de 10.000 expedients acumulats.
També han estat presents a l’esdeveniment l’alcaldessa de València, María José Catalá, i el líder nacional del PP, Alberto Nuñez Feijóo.