Talent jove, ciutat immersiva i simulació urbana marquen el rumb de la innovació a València
L’Ajuntament destina prop de 17 milions d’euros per impulsar projectes d’innovació, ocupació i transformació empresarial.
València aposta per espais municipals actius, experiències immersives i simulació urbana avançada en grans projectes.
El talent jove, la ciutat immersiva i la simulació urbana marcaran la política d’innovació de l’Ajuntament de València. Així ho ha anunciat l’alcaldessa, María José Catalá, en el marc de la presentació de l’Estratègia 2026 de València Innovation Capital, celebrada al complex municipal de la Farinera. En l’acte s’ha congregat l’ecosistema emprenedor, tecnològic i institucional de la ciutat per conéixer els detalls dels tres projectes.
Un creixement recolzat per una inversió municipal pròxima als 17 milions d’euros en l’estratègia i més d’un milió en ajudes directes per transformar innovació en empreses i ocupació, amb un retorn estimat de quasi quatre euros per cada euro públic invertit.
A més, l’alcaldessa ha subratllat el paper dels espais municipals com la Farinera i Les Naus, on només en 2025 s’han activat més de 400 esdeveniments amb la participació de 17.000 persones, i pels programes dels quals han passat prop de 70 empreses emergents.
L’esdeveniment ha tingut com a escenari una experiència immersiva instal·lada en el mateix edifici de la Farinera, un context que ha servit per a introduir les tres noves mesures estratègiques.
En tercer lloc, Catalá ha anunciat que València serà la primera ciutat espanyola a aplicar simulació urbana avançada prèvia a l’execució de grans projectes.
Així, l’Estratègia 2026 de València Innovation Capital consolida la innovació com una eina de govern i no sols com un àmbit tecnològic o empresarial.