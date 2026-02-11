52 xiquets i xiquetes han nascut en 2025 a Cullera i s’han beneficiat del ‘Xec Bebé’

Cullera supera els 100.000 euros d’impacte en el comerç local gràcies al ‘Xec Bebé’ en 2025.
L’ajuda municipal per naixement beneficia 152 famílies i reforça el suport a la natalitat i al comerç de proximitat.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament ha injectat més de 100.000 euros en el comerç local, superant per primera vegada aquesta xifra i triplicant-la en els darrers cinc anys.
Un total de 152 nous xiquets i xiquetes foren empadronats durant 2025 a Cullera, fet que ha suposat una reinversió de 103.000 euros en el teixit comercial local gràcies al ‘Xec Bebé’ que concedeix l’Ajuntament a cada nounat.
El ‘Xec Bebé’ consistix en una ajuda de 500 euros per cada naixement empadronat a Cullera, quantitat que des de 2024 s’incrementa fins als 1.000 euros a partir del segon fill o filla, amb l’objectiu d’alleujar les despeses inicials de la criança. Una de les claus del programa és que l’import ha de destinar-se íntegrament a comerços locals, garantint així un retorn directe en l’economia de proximitat.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha defensat el programa destacant que «el fet que l’ajuda s’haja de gastar íntegrament en comerços locals fa que estos més de 100.000 euros revertisquen directament en l’economia del municipi, generant activitat, ocupació i reforçant el model de poble viu que defensem». A més, ha subratllat que la iniciativa també permet donar a conéixer l’oferta comercial local a les famílies.
Cullera ha consolidat esta mesura com una de les seues principals polítiques socials, combinant el suport directe a les famílies joves, l’impuls a la natalitat i el reforç del comerç local. Des de 2019, any en què es va recuperar l’ajuda, més de 800 famílies cullerenques s’han beneficiat del programa.
En esta línia, Mayor ha remarcat que «és una ajuda transversal que té ànima social, suport familiar i retorn econòmic en el municipi», i ha reafirmat el compromís de l’Ajuntament per acompanyar les famílies des del primer dia amb altres iniciatives com les beques de transport universitari o les beques Erasmus.
Des del consistori destaquen que el ‘Xec Bebé’ forma part d’una estratègia social integral per a impulsar la natalitat i facilitar l’inici de projectes de vida a Cullera. «Cada vegada hi ha més famílies que trien Cullera per a iniciar el seu projecte de vida», ha conclòs l’alcalde.