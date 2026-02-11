Alzira celebrarà Carnestoltes 2026 amb cercavila, música i activitats per a tota la família

Alzira celebrarà Carnestoltes 2026 amb cercavila, música, tallers i TikTok disco per a tota la família.
La Plaça Major acollirà activitats, animació i berenar saludable el 13 de febrer a partir de les 17.30 hores.
La Plaça Major acollirà el pròxim 13 de febrer a les 17.30 hores una vesprada plena de color, música i diversió amb motiu de la celebració de Carnestoltes 2026, organitzada per l’Ajuntament d’Alzira a través de la Regidoria de Joventut.
La jornada començarà amb una cercavila amb xaranga pels voltants de la Plaça Major, que donarà pas a un ampli programa d’activitats pensades especialment per al públic jove i familiar. Entre les propostes hi haurà música, tallers de màscares, animació amb personatges disfressats i una TikTok disco, amb coreografies i èxits actuals per a fer ballar a totes i tots.
Durant la vesprada, a més, es repartiran sucs i Cacaolat sense gluten entre les persones assistents perquè puguen gaudir d’un berenar mentre participen en les activitats.
La regidora de Joventut, Lara Ferrer, ha assenyalat que “Carnestoltes és una de les cites més esperades del calendari juvenil i una oportunitat perquè la joventut d’Alzira gaudisca d’un espai d’oci saludable i creatiu compartit amb tota la ciutadania”. Així mateix, ha destacat l’aposta per activitats actuals com la TikTok disco, “sense perdre l’essència d’una festa tradicional oberta a totes les edats”, i ha animat les famílies a acudir disfressades per a omplir la plaça d’alegria i imaginació.
L’activitat està organitzada pel Centre d’Informació Juvenil (CIJ) d’Alzira, que convida tota la ciutadania a participar en esta vesprada festiva oberta a grans i menuts.
Per a més informació, es pot contactar amb el CIJ a través del correu electrònic joventut@alzira.es o als telèfons 661 525 106 i 627 382 445.