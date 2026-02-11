AVA-ASAJA exigeix a la Comissió i al Govern espanyol que rectifiquen “l’error” del Mercosur

AVA-ASAJA exigeix a la Comissió Europea i al Govern espanyol que rectifiquen l’acord UE-Mercosur per protegir agricultors i ramaders.
L’associació reclama reciprocitat, mecanismes de protecció i mocions municipals per defensar la producció agrària valenciana i espanyola.
Davant l’onada de mobilitzacions del sector agrari contra l’actual proposta del tractat comercial UE-Mercosur, amb protestes esta setmana a Sevilla, Logronyo, Càceres i Madrid, l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) reclama a la Comissió Europea i al Govern d’Espanya que rectifiquen “l’error d’aquest acord sense acord amb els grans perjudicats, que són els agricultors i ramaders europeus”.
El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha afirmat que “en 28 anys de negociacions els nostres polítics no han sabut ni volgut escoltar el sector agrari, demostrant una incompetència flagrant o mala fe. El primer que hauria de rectificar és el president del govern espanyol, que hauria d’escoltar més a Macron i menys a Von der Leyen. També seria millor que el Govern alemany negociara amb els agricultors i ramaders en lloc d’imposar. Cal més Europa, però des de la solidaritat, no des de la discriminació i el menyspreu com estan fent”.
AVA-ASAJA ha enviat cartes als eurodiputats del Partit Popular i del Partit Socialista, Esteban González Pons i Iratxe García, en què reprova el sentit del vot dels seus grups el 21 de gener a Estrasburg, en contra de sol·licitar al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) que examine si l’acord UE-Mercosur compleix el Tractat de Roma, tal com havia demanat el sector agrari en protestes convocades pel Copa-Cogeca amb participació d’AVA-ASAJA.
A través d’aquestes cartes, l’associació reclama al PP i PSOE del PE que, a l’espera de la decisió del TJUE, apoguen mesures que l’actual tractat no contempla i que el sector agrari demanda:
- Reciprocitat respecte a les importacions del Mercosur
- Mecanismes àgils i eficients de protecció de la producció europea
- Estudis d’impacte previs objectius i avaluacions de seguiment
Mocions als ajuntaments
AVA-ASAJA també demana als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que aproven una moció instaurant a la UE rebutjar la ratificació de l’acord actual UE–Mercosur mentre no contempli les demandes dels agricultors i ramaders. La moció reclama que la Comissió i el Consell respecten la voluntat expressada pel PE i que no s’active provisionalment la part comercial del tractat fins a la resolució del TJUE.
La moció insta el Govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana a traslladar davant les institucions europees la seva oposició a l’acord en els termes actuals, defensant els interessos del sector agrari valencià i espanyol, especialment els sectors de ramaderia, apicultura, arròs i cítrics, afectats pels greus perjudicis que podria provocar l’acord. També inclou donar trasllat de la moció a la Comissió Europea, al Govern, a la Generalitat i a les organitzacions agràries representatives de la Comunitat Valenciana.