Campos del Abuelo: collita a demanda a la Ribera Alta

Campos del Abuelo: productes frescos i de temporada directes del camp a casa en menys de 24 hores.
Quatre generacions treballant la terra a Castelló per oferir fruites i verdures sense intermediaris ni químics postcollita.
A Castelló (Ribera Alta), Eduardo Cifre i els seus fills porten quatre anys impulsant Campos del Abuelo, una iniciativa agrícola sense intermediaris.
Cada matí, els llauradors cullen fruites, verdures i hortalisses de temporada, sense productes químics postcollita, i les envien a casa en menys de 24 hores.
Tot això es fa en terres amb més de 100 anys d’història, que han passat de pares a fills i que ara són l’escenari d’un projecte que continua creixent.