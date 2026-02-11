Carlet registra una pressió fiscal inferior a la mitjana provincial i una de les més baixes de la Ribera Alta

Carlet manté una pressió fiscal un 25 % inferior a la mitjana provincial i una de les més baixes de la Ribera Alta.
El municipi destaca per una gestió econòmica equilibrada que garanteix serveis públics de qualitat sense augmentar la càrrega per habitant.
La pressió fiscal, que mesura la relació entre el volum d’ingressos municipals i el nombre d’habitants, situa Carlet entre els municipis amb menor càrrega fiscal per habitant de la Ribera Alta i molt per davall de la mitjana provincial.
Segons les últimes dades de la liquidació del pressupost municipal de 2024, publicades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, Carlet registra una pressió fiscal de 432,26 euros per habitant, mentre que la mitjana de la província de València ascendix a 577,25 euros per habitant, és a dir, un 25 % menys que la mitjana provincial.
La comparativa amb municipis pròxims reforça esta posició. Localitats com Carcaixent (487,03 €/hab.), Alzira (536,11 €/hab.), Benifaió (536,50 €/hab.) o l’Alcúdia (566,19 €/hab.) presenten una pressió fiscal superior, la qual cosa situa Carlet com el municipi amb menor càrrega fiscal del grup analitzat.
L’anàlisi detallada evidencia diferències significatives:
- Respecte a Carcaixent, Carlet paga 54,77 euros menys per habitant (un 12,7 % menys).
- En comparació amb l’Alcúdia, la diferència és de 98,21 euros menys (22,7 % inferior).
- Davant Benifaió, la diferència arriba als 104,24 euros menys (24,1 % menys).
- En relació amb Alzira, Carlet registra 130,82 euros menys per habitant, aproximadament un 30,3 % menys.
En termes absoluts, la pressió fiscal total de Carlet en 2024 ascendix a 7.101.094,72 euros. D’esta quantitat:
- El 81,7 % correspon a impostos directes (5.799.589,62 €).
- El 16,7 % prové de taxes (1.186.354,39 €).
- Només l’1,6 % són impostos indirectes (115.150,71 €).
Este desglossament posa de manifest que els tributs vinculats al consum quotidià tenen un pes molt reduït dins de l’estructura fiscal municipal.
L’alcaldessa de Carlet, Laura Sáez, ha destacat que «estes dades reflectixen una gestió econòmica basada en l’equilibri i la responsabilitat, que ens permet garantir serveis públics de qualitat sense incrementar la càrrega fiscal sobre les famílies». Així mateix, ha assenyalat que «la política fiscal de l’Ajuntament de Carlet busca no penalitzar el consum ni l’activitat econòmica i assegurar els recursos necessaris per a mantindre i millorar els serveis municipals».
Les dades confirmen que Carlet manté una pressió fiscal moderada i equilibrada, inferior a la del seu entorn, com a resultat d’una gestió orientada a la sostenibilitat financera i al benestar de la ciutadania.