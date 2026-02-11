La Conselleria de Sanitat fa un nou pas per a l’ampliació del pàrquing de l’Hospital de La Ribera

La Conselleria de Sanitat inicia el tràmit d’expropiació per a ampliar l’aparcament de l’Hospital de La Ribera.
El projecte respon a una demanda històrica i millorarà l’accessibilitat i la capacitat d’estacionament per a professionals i usuaris.
Alzira, 11 de febrer de 2026. – La Direcció General de Gestió Econòmica, Contractació i Infraestructures de la Conselleria de Sanitat ha avançat en el “Projecte d’Ampliació de l’aparcament de l’Hospital Universitari de La Ribera” amb la publicació hui en el DOGV de l’anunci que sotmet a informació pública el projecte d’expropiació dels terrenys necessaris per a esta actuació.
El tràmit obri un període d’informació pública d’un mes perquè els propietaris puguen presentar al·legacions, un pas imprescindible per a completar el procés d’expropiació i obtenir els terrenys destinats a l’ampliació del pàrquing. Este nou tràmit ha estat possible gràcies a l’acord de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alzira.
Una vegada finalitze el període d’informació pública i es resolguen les possibles al·legacions, la Direcció General, com a beneficiària de l’expropiació, podrà disposar dels terrenys per a iniciar el següent pas del projecte: la licitació de la redacció del projecte constructiu i de la direcció d’obra de la futura ampliació del pàrquing.
La Conselleria de Sanitat assumirà el cost de l’expropiació, la redacció del projecte i l’execució de l’ampliació, una infraestructura molt demandada per professionals, usuaris i pacients de l’Hospital de la Ribera i destinada a millorar l’accessibilitat i la capacitat d’estacionament.
El projecte preveu actuar sobre una superfície de 32.820 m² de sòl no urbanitzable, situada al costat de la zona d’Urgències de l’hospital, responent a una reivindicació històrica de la comunitat sanitària i ciutadana de l’àrea.
Amb este tràmit, la Conselleria de Sanitat avança en l’execució d’una actuació estratègica per a millorar els accessos i els serveis d’aparcament de l’Hospital de la Ribera.