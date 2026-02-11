La Diputació incrementa fins a 465.000 euros les ajudes a les comissions falleres de la província

La Diputació incrementa a 465.000 euros les ajudes a les comissions falleres de la província per al 2026.
Les subvencions reforcen les activitats de la festa fallera i donen suport a les tradicions dels municipis valencians.
Per al 2026, la Diputació de València ha augmentat les ajudes anuals destinades a les comissions falleres de tota la província, amb un pressupost total de 465.000 euros, 15.000 més que en la convocatòria anterior.
El termini per a sol·licitar les ajudes va començar este dimarts i finalitza el 10 de març. Podran optar-hi només les comissions falleres amb sede a la província de València, i els diners hauran de destinar-se al desenvolupament de les activitats pròpies de la festa fallera.
Les sol·licituds s’hauran de presentar exclusivament de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de la Diputació de València, signades amb Certificat de Representant de l’Entitat.
Segons Vicent Mompó, president de la Diputació, “amb l’ampliació d’aquestes ajudes demostrem el nostre compromís amb les Falles, una senya d’identitat del poble valencià que cal protegir i cuidar”. A més, ha destacat que “el suport a les falles de tota la província és també un suport als nostres pobles i tradicions, ja que la festa no només es viu a la capital, sinó que és un element cultural present a molts municipis valencians