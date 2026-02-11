La Diputació reorganitza la seua estructura interna per reforçar els serveis als municipis

La Diputació de València reorganitza la seua estructura interna per modernitzar-se i reforçar els serveis als municipis.
La reforma millora Cultura, Medi Ambient, Turisme i Projectes Europeus sense amortitzar cap plaça ocupada.
La Diputació de València impulsa una reorganització de la seua estructura interna amb l’objectiu de modernitzar la institució i reforçar el servei que presta als municipis, especialment als més menuts. El president, Vicent Mompó, i la vicepresidenta segona i diputada de Personal, Reme Mazzolari, han presentat un document de treball que planteja estructures més homogènies i equilibrades, sense amortitzar cap plaça ocupada, ja que els ajustos afecten únicament vacants.
La proposta s’elevarà al ple i continuarà negociant-se amb els sindicats en la Taula General de Negociació. La reorganització reforça àrees clau com Cultura, Medi Ambient, Projectes Europeus, Transparència, Turisme i Esports.
En Cultura, es reestructura l’organització, s’incorpora l’OFITEC i es preveu augmentar el nivell d’ocupació del 68,4% al 77,5%. També es crea un nou servei de Transparència, Intel·ligència Artificial i Protecció de Dades, i es reforça Projectes Europeus per a millorar la captació de fons. Segons l’equip de govern, l’objectiu és comptar amb una estructura més clara i operativa per a donar millor suport als ajuntaments.