Més de 440 llauradors i ramaders de LA UNIÓ i 10 tractors participen en la gran protesta davant el Ministeri d’Agricultura

València obrirà cinc biblioteques municipals les 24 hores durant els períodes d’exàmens per a facilitar espais d’estudi.
El projecte pilot garantirà obertura ininterrompuda en maig-juny i desembre-gener, reforçant la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat.
Han eixit esta matinada des de totes les comarques de la Comunitat Valenciana per a participar en la manifestació-tractorada convocada a Madrid per l’organització estatal Unión de Uniones, amb l’objectiu de denunciar les que consideren nefastes polítiques agràries de totes les administracions.
Un total de 440 llauradors i ramaders de La Unió Llauradora i Ramadera, junt amb 10 tractors, s’han desplaçat fins a la capital. La delegació valenciana ha partit amb autobús des de totes les comarques: 220 persones de València, 110 d’Alacant i 110 de Castelló. Els tractors van eixir dimarts en gòndoles per a sumar-se a les cinc columnes procedents d’altres comunitats autònomes. Tot i que l’organització preveia 1.500 tractors, una resolució governativa va limitar la participació a 500 vehicles.
Malestar per la PAC, Mercosur i la burocràcia
El sector denuncia una situació crítica de les explotacions agràries, marcada per l’augment dels costos de producció, la pressió reguladora i la competència derivada d’acords comercials internacionals. Assenyalen que la guerra d’Ucraïna va disparar els costos, mentre que acords com Mercosur o el Marroc introduïxen competència amb exigències sanitàries, ambientals i laborals menors, deixant els productors valencians en desavantatge.
A més, mostren la seua preocupació per la futura Política Agrícola Comuna (PAC) i el Marc Financer Pluriennal 2028-2034, que podria comportar retallades de fins al 22% en les ajudes, amb un impacte directe en la renda del sector.
En l’àmbit ramader, alerten també d’un escenari d’emergència sanitària amb malalties com la pesta porcina africana, la influença aviària, la malaltia de Newcastle o la dermatosi nodular contagiosa.
Reivindicacions del sector
Davant esta situació, el sector reclama:
- Una PAC forta i ben finançada
- Preus justos que cobrisquen els costos de producció
- Mesures sanitàries més eficaces
- Clàusules espill en els acords comercials
- Reducció de l’excessiva burocràcia
- Suports per a facilitar la incorporació de joves al camp
Consideren que la falta de rendes dignes i estabilitat posa en risc no sols les explotacions i les famílies, sinó també l’autonomia alimentària, el medi rural i la continuïtat de la producció d’aliments.
Esta és la quarta protesta en menys de dos mesos convocada per La Unió Llauradora i Ramadera, després de les mobilitzacions del 18 i 19 de desembre i del 29 de gener. L’organització adverteix que, tot i tancar de moment este cicle de manifestacions, no descarta noves mobilitzacions si no hi ha canvis en les polítiques agràries.