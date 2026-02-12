El Perelló i Sueca arriben a un acord per rehabilitar la pasarel·la amb fons de reconstrucció DANA

La intervenció estructural garantirà la seguretat i durabilitat d’aquest pas peatonal estratègic
El projecte, amb un pressupost de 370.000 €, compta amb un 95 % de finançament europeu.
Els Ajuntaments de Sueca i El Perelló han unit esforços per impulsar una nova actuació de millora en la pasarel·la peatonal que creua la Gola i uneix El Perelló amb El Perellonet. Després de quasi dotze anys sense intervencions, la infraestructura serà objecte d’una rehabilitació estructural per garantir la seva seguretat i durabilitat.
La proposta s’ha presentat a la convocatòria europea EDIL Reconstrucció DANA, destinada a reforçar infraestructures davant els efectes del canvi climàtic. El pressupost estimat és de 370.000 €, amb una finançament del 95 % a través de fons europeus i el 5 % restant assumit conjuntament pels dos ajuntaments.
La intervenció permetrà completar millores pendents en aquest pas peatonal, considerat estratègic com a única connexió directa entre ambdós nuclis costaners . La seva ubicació, exposada al salitre, la humitat i la boira, ha provocat un desgast progressiu, fent necessària la nova actuació.
A més, Sueca i El Perelló han sol·licitat la col·laboració de l’Ajuntament de València per al manteniment, ja que molts usuaris habituals de la pasarel·la provenen d’El Perellonet.
Les dues entitats confien que aquesta iniciativa, juntament amb la resta de projectes presentats, reba el respatge de la convocatòria per la seva relevància per al municipi de Sueca i les seues entitats locals menors.