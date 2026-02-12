Emergències gestiona 504 incidències per vent i demana extremar les precaucions

El 1·1·2 rep 705 telefonades en les últimes 24 hores pel temporal
València, Alacant i Castelló, les províncies més afectades
La Conselleria d’Emergències i Interior, a través del Centre de Coordinació d’Emergències (CCE) i del telèfon 1·1·2 Comunitat Valenciana, ha gestionat 504 incidències relacionades amb el vent entre les 05.30 h del dimecres 11 i les 07.30 h del dijous 12 de febrer.
Del total, 369 corresponen a la província de València, 105 a Alacant i 30 a Castelló. En el mateix període, el 1·1·2 ha rebut 705 trucades, principalment des de València (539), seguida d’Alacant (135) i Castelló (31).
El CCE manté alerta taronja per vents a l’interior nord de Castelló, interior sud de València i interior d’Alacant. El nivell groc continua a la resta de Castelló, litoral d’Alacant i interior nord i litoral de València, així com a tot el litoral de la Comunitat Valenciana per fenòmens costaners.
Els municipis amb més incidències han sigut València ciutat (145), Alacant (27), Paterna (25), Torrent (18) i Gandia (10). Les principals actuacions han estat per caiguda d’arbres i branques, despreniments de façanes, mobiliari urbà desplaçat, trencament de vidres, caiguda de tanques i cartells, antenes despenjades i fanals tombats.
A més, es manté preemergència extrema per risc d’incendis forestals a les províncies de València i Alacant, i risc alt a Castelló. Les autoritats recorden telefonar al 1·1·2 davant qualsevol indici de fum o foc i consultar els consells d’autoprotecció a la web i canals oficials.