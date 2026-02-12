Formació en protecció, benestar i tinença d’animals de companyia per a personal dels ajuntaments

El Consorci de la Ribera i les mancomunitats impulsen un curs especialitzat
65 municipis reforcen el compromís amb el benestar animal i el compliment de la Llei 2/2023
El Consorci de la Ribera, juntament amb les mancomunitats de la Ribera Alta, Ribera Baixa i la Safor, ha organitzat un curs de formació dirigit a alcaldes, regidors, personal tècnic i agents de policia local dels municipis adherits al servei del Centre d’Acollida d’Animals, gestionat pel Consorci i amb participació de les tres mancomunitats.
El curs, amb una durada de dos dies, ha estat impartit per la Coordinadora Animalista de la Comunitat Valenciana. La primera sessió, inaugurada per Toni Barea, president del Consorci, i amb la participació de Paqui Momparler Orta, presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, ha abordat context jurídic, tipus d’animals, entitats de protecció, gestió d’animals de companyia, sacrifici i tractaments i colònies felines, amb ponències de Mª Luisa Sierra i Ángela Molina, implicades en la redacció de la Llei 2/2023. També es va presentar el Centre d’Acollida d’Animals de Tavernes de la Valldigna.
La segona sessió ha tractat competències de les administracions, educació i responsabilitat en la tinença, regulació d’activitats, actuació davant el maltractament i conseqüències legals de l’incompliment, amb ponències d’Amparo Requena i Arturo González, responsable de la unitat de Medi Ambient de la Policia Local de València.
Amb aquesta acció formativa, el Consorci de la Ribera i les mancomunitats reforcen el seu compromís amb el benestar animal i el compliment de la normativa. Actualment, 65 municipis de les tres comarques estan adscrits al servei del centre, que va inaugurar les primeres instal·lacions a Tavernes de la Valldigna el 2025 i properament obrirà un segon centre a l’Alcúdia.