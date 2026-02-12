La Generalitat i Xirivella signen un protocol per habilitar sòl en zones segures per a la construcció de vivenda pública

Protocol Generalitat-Xirivella per sòl segur i vivenda pública
Pla Especial Urbanístic: 4.000 nous habitatges en àrea no inundable
La Generalitat i l’Ajuntament de Xirivella han signat un protocol de col·laboració per habilitar sòl en zones segures del municipi destinat a la construcció de nous habitatges residencials, amb l’objectiu de donar resposta a la demanda habitacional creixent generada després de la dana i de fomentar la construcció en zones que no van quedar inundades.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, Vicente Martínez Mus, i l’alcaldessa de Xirivella, Paqui Bartual, han signat l’acord que impulsarà el desenvolupament d’un Pla Especial Urbanístic de Reconstrucció (PEUR) al municipi, el qual permetrà la creació d’una nova zona residencial amb prop de 4.000 habitatges en una àrea qualificada com a no inundable.