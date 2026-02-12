La Gent Major d’Alzira impulsa la nova Targeta del Major

Avantatges i descomptes per a la gent major
Activitats i coordinació amb l’Ajuntament
L’Associació de Gent Major d’Alzira ha aprovat el model de la nova Targeta del Major, que oferirà descomptes en comerços i empreses locals adherides. La junta directiva, reunida als locals del CEAM, ha ratificat els càrrecs de l’equip i ha avançat en noves iniciatives per millorar la qualitat de vida de les persones majors del municipi.
Entre les pròximes activitats, destaca una xarrada sobre prevenció d’incendis en habitatges i una altra sobre temes sanitaris d’interés, previstes per al mes de març.
L’associació també preveu reunir-se amb l’alcalde i el regidor de Serveis Socials, així com reforçar la coordinació amb altres entitats locals. La nova Targeta del Major permetrà accedir a avantatges i descomptes mentre es treballa per ampliar convenis i beneficis per al col·lectiu.
L’entitat continua consolidant-se com un referent actiu per a la gent major d’Alzira