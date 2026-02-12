Pérez Llorca anuncia 49,3 milions en ajudes dirigides a les pimes de la Comunitat Valenciana amb un increment de 700.000 euros

Les subvencions Inpyme permetran impulsar la reindustrialització i la competitivitat del teixit productiu
Fins a 200.000 euros per empresa i incorporació de nous sectors estratègics
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat que el Consell ha incrementat en 700.000 euros les ajudes a inversions productives de les pimes per a 2026, amb l’objectiu de reforçar la competitivitat, impulsar la reindustrialització i fomentar l’ocupació de qualitat.
La convocatòria Inpyme, publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), compta amb un pressupost total de 49,3 milions d’euros, un augment de l’1,4 % respecte a 2025, i s’emmarca dins de l’Estratègia de Reindustrialització de la Comunitat Valenciana, la fulla de ruta de la política industrial del Consell.
Podran beneficiar-se les petites i mitjanes empreses privades que desenvolupen o desenvoluparan activitat industrial productiva en 14 sectors productius, amb ajudes de fins a 200.000 euros per empresa destinades a millora de processos i productes i implantació de tecnologies innovadores.
Entre les novetats de 2026, es incorporen els sectors de defensa i seguretat, construcció industrialitzada i agroalimentació (aquest últim limitat a municipis despoblats o en risc de despoblació), estenent així les ajudes a àmbits estratègics que reforçaran una indústria més forta, competitiva i diversificada.
Les empreses beneficiàries hauran de participar en accions formatives o de promoció de la seguretat industrial. La convocatòria també amplia els criteris de redistribució del pressupost, inclou la nova classificació CNAE 2025, eleva els gastos d’auditoria fins a 800 euros i prioritza inversions en enclavaments tecnològics i àrees industrials avançades.
Entre els gastos subvencionables destaquen l’adquisició de maquinària i equips productius, actius immaterials com software, patents i desenvolupaments industrials, certificacions tècniques i de qualitat, serveis d’enginyeria industrial i tecnològica, així com els gastos d’auditoria de justificació.
Els criteris de valoració tindran en compte l’impacte en la competitivitat mitjançant innovació, la contribució a la sostenibilitat i economia circular, i la creació d’ocupació.
El termini de sol·licituds s’obrirà del 16 de febrer al 10 de març de 2026 i la tramitació serà telemàtica a través del procediment habilitat pel Consell.