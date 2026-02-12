Subvenció europea de 242.507 € per l’ecoparc de Guadassuar

Reducció del cànon i millora del servei
Ecoparc educatiu i gestió sostenible de residus
El Consorci Ribera i Valldigna rebrà una subvenció europea de més de 240.000 € per al ecoparc de Guadassuar, el que permetrà reduir el cànon que paguen els veïns pel servei. La Junta de Govern ha aprovat incorporar aquesta ajuda al contracte dins del programa GVA Next i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation EU.
Inaugurat a finals de 2024, l’ecoparc de Guadassuar és l’únic ecoparc educatiu de la Comunitat Valenciana. Els veïns i els centres escolars poden conéixer el procés complet de gestió de residus, incloent-hi dipòsit de mobles, matalassos i electrodomèstics. Els usuaris registrats obtenen ecopunts que es tradueixen en descomptes en la taxa de tractament.
Amb aquesta aportació europea, el Consorci reforça la gestió sostenible dels residus i avança en la reducció del cost del servei per als veïns de la Ribera i la Valldigna