El Consell declara paratge natural municipal el Bosc de Ribera d’Algemesí

Algemesí protege su Bosc de Ribera como paratge natural municipal
Nueva regulación garantiza la conservación de 7,5 hectáreas de ecosistema fluvial
El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es declara paratge natural municipal el Bosc de Ribera d’Algemesí, a l’empara de la Llei 11/1994 d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, després de la sol·licitud de l’Ajuntament d’Algemesí, per a la protecció d’espais de rellevància ambiental i transcendència local.
Aquest espai, afectat per la DANA, té una superfície de 7,5 hectàrees i constitueix un dels escassos exemples de bosc de ribera existents, fruit del desviament de la desembocadura del riu Magre cap al Xúquer. És un ecosistema d’elevat valor ecològic, florístic, faunístic i paisatgístic, consolidant-se com un enclavament natural de referència a la Comunitat Valenciana.
El decret estableix un règim de protecció que prohibeix usos i activitats que puguen deteriorar el paratge, excloent expressament la utilització urbanística dels terrenys inclosos. Qualsevol actuació haurà de comptar amb informe previ del departament competent en prevenció del risc d’inundació i no es podran autoritzar activitats vulnerables davant avingudes ni actuacions que redueixin la capacitat de desguàs.
L’administració i gestió correspondrà a l’Ajuntament d’Algemesí, que haurà d’aprovar una Ordenança Municipal de Gestió detallant els usos i activitats permeses. A més, es crea el Consell de Participació del Paratge Natural Municipal com a òrgan consultiu per canalitzar la participació de propietaris, administracions i col·lectius socials vinculats a la conservació de l’espai.