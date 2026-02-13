El Consell inicia 91 VPP de lloguer assequible a Malilla

El Pla VIVE supera les 700 vivendes protegides activades a València
La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Susana Camarero, ha visitat junt a l’alcaldessa María José Catalá l’inici de les obres de 91 vivendes de protecció pública al barri de Malilla, destinades a lloguer assequible
Segons ha destacat, el Pla VIVE ja ha activat 736 Vivendes de Protecció Pública a la ciutat de València i més de 4.800 en tota la Comunitat, amb l’objectiu d’augmentar l’oferta i contindre els preus del mercat.
La promoció comptarà amb habitatges d’un a tres dormitoris, places d’aparcament, trasters i zones comunes, amb una inversió de 12,7 milions d’euros. Els lloguers se situaran aproximadament entre 525 i 840 euros mensuals i les vivendes formaran part de manera permanent del parc públic.
Durant la visita també s’ha anunciat la pròxima adjudicació de 25 vivendes en el carrer Quartel de Ingenieros i una nova licitació en el carrer Largo Caballero.
Les obres de Malilla tenen un termini d’execució previst fins a la primera meitat de 2028.