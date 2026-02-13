El rei Felip VI s’interessa per la reconstrucció després de la DANA

Coordinació institucional per a evitar noves catàstrofes
Impuls a projectes culturals i esportius a la Comunitat Valenciana
El rei Felip VI ha mostrat el seu interés per l’evolució de les tasques de reconstrucció després de la DANA durant la seua trobada amb el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, celebrada després de la seua investidura.
En la reunió, el cap de l’Estat s’ha informat sobre la coordinació entre administracions amb l’objectiu de garantir que episodis com les riuades del passat any no es tornen a repetir. Pérez Llorca ha destacat la “sensibilitat i proximitat” del monarca amb el poble valencià i ha posat en valor la pròxima convocatòria de la Comissió Mixta per a la Recuperació.
A més de la reconstrucció, l’audiència també ha servit per a abordar grans projectes previstos a la Comunitat Valenciana, com l’arribada d’obres de Joaquín Sorolla des de The Hispanic Society of America per a la creació del futur Museu Sorolla. Igualment, han comentat la celebració per primera vegada en territori valencià de la SailGP Championship.
La pròxima setmana, la reina Letizia Ortiz visitarà una empresa de calçat a Elda, mentre que Felip VI assistirà a la final de la Copa del Rei de Bàsquet a València, reforçant així la presència institucional a la Comunitat.