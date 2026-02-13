La Generalitat destina 300.000 euros a promocionar el valencià en els llibres de festes tradicionals

Les subvencions beneficiaran Falles, Magdalena, Fogueres i Moros i Cristians
L’objectiu és fomentar l’ús del valencià com a element cultural i patrimonial en les celebracions
La Generalitat Valenciana ha convocat subvencions per valor de 300.000 euros destinades a promocionar l’ús del valencià en els llibres de Falles, Magdalena, Fogueres i Moros i Cristians, publicades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
L’ajuda està dirigida a 110 comissions falleres, 20 gaiates i 5 penyes de Castelló, 55 comissions de Fogueres i 25 associacions de Moros i Cristians, amb l’objectiu de secundar les accions d’edició, desenvolupament i promoció del valencià en les festes tradicionals, moltes declarades Bé d’Interès Cultural o Patrimoni Immaterial de la Humanitat, com les Falles de València, les Fogueres de Sant Joan d’Alacant i la festa de Moros i Cristians d’Alcoi.
Els imports per tipus de festa són:
- Falles: 133.000 euros per a 110 comissions, amb premis de 500 a 5.000 euros.
- Magdalena: 47.000 euros per a 20 gaiates i 5 penyes.
- Fogueres: 74.000 euros per a 55 subvencions.
- Moros i Cristians: 46.000 euros per a 25 associacions.
Els terminis de presentació varien segons la festa:
- Falles i Magdalena: 15 dies hàbils des de la publicació al DOGV.
- Fogueres: 15 dies hàbils a partir del 25 de maig de 2026.
- Moros i Cristians: 15 dies hàbils a partir del 15 de setembre de 2026.
Els criteris de valoració inclouen pressupost, correcció lingüística, extensió del text en valencià i publicitat en la llengua pròpia, amb obligació de complir la normativa lingüística i disposar del depòsit legal corresponent. Cada entitat pot presentar una única sol·licitud per edició 2026.
La informació completa sobre la convocatòria, bases reguladores i tràmits telemàtics està disponible al portal de la Generalitat Valenciana i al DOGV.