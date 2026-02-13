LA UNIÓ denuncia desigualtats fiscals en la rebaixa de mòduls agraris per a 2025

L’organització reclama criteris homogenis perquè llauradors amb els mateixos danys no tributen diferent
Exigeix ampliar les reduccions i corregir greuges en arròs i explotacions afectades per la DANA
La Unió Llauradora i Ramadera valora que la Generalitat Valenciana haja proposat una rebaixa dels índexs fiscals de rendiment net per a 2025, especialment la reducció generalitzada del mòdul de les mandarines pels danys de qualitat provocats pel pixat.
No obstant això, l’organització adverteix que el sistema continua sent desigual, ja que manté reduccions municipi a municipi sense garantir un únic índex per cultiu dins d’una mateixa comarca. Açò provoca que llauradors que han patit els mateixos danys acaben tributant de manera diferent, una situació que qualifiquen d’injusta i arbitrària.
Entre les principals crítiques destaquen:
- La falta d’extensió de la rebaixa per la piricularia en l’arròs a tots els municipis productors.
- La insuficient consideració dels efectes persistents de la DANA de 2024 en explotacions que encara no han recuperat la producció.
- L’absència de mesures compensatòries per als agricultors en règim d’estimació directa, que queden fora de les reduccions.
LA UNIÓ insisteix que el sector ja assumeix riscos climàtics, sanitaris i de mercat, i no pot acceptar una fiscalitat injusta ni desigual.