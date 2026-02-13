Medio Ambient instal·la les primeres gàbies per al control de la sobrepoblació de senglars a la desembocadura del riu Millars

La zona registra la densitat més alta de senglars de la Comunitat Valenciana, amb 113 exemplars/km²
El Consell desplega un pla de xoc contra la pesta porcina africana en zones naturals i urbanes
La Generalitat Valenciana ha instal·lat les primeres trampes homologades per a la captura de senglars a la desembocadura del Riu Millars, dins del servei de control complementari establert pel Decret-llei 13/2025 per reduir les poblacions d’esta espècie davant el risc d’expansió de la pesta porcina africana.
Segons el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, Vicente Martínez Mus, aquesta zona ha sigut escollida per criteris tècnics, ja que presenta els valors de densitat més elevats detectats mitjançant fototrampeig, amb 113 senglars per km², molt per damunt del llindar de referència de 6 exemplars.
La instal·lació inicial inclou cinc trampes: dues a Almassora, dues a Burriana i una a Vila-real, dins d’un humedal protegit, catalogat com a Paisatge Protegit i Refugi de Fauna. Esta actuació forma part de les 14 zones prioritàries seleccionades a la Comunitat Valenciana per a implementar el servei de control complementari, afectant 155 municipis.
El Consell ha retirat fins ara 500 senglars i ha destinat 6 milions d’euros al pla de xoc: 2 milions en ajudes directes i 4 milions per a VAERSA, a més dels 900.000 euros de 2025 per al suport als ajuntaments.
La metodologia inclou una fase inicial de seguiment amb càmeres de fototrampeig, seguida de la instal·lació de les gàbies homologades en col·laboració amb els propietaris dels terrenys. Les mesures prioritzen les zones amb major densitat de senglars, especialment on la caça no és viable.
L’alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha destacat que el pla “dotarà als municipis d’eines eficaces per protegir l’agricultura, la seguretat i la biodiversitat del paraje protegit del Millars”. També ha assistit al desplegament el tinent d’alcalde d’Almassora, Jose Claramonte.